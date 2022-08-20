Bordo beyazlı temsilcimiz İnegölspor, Diyarbekirspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-1galip geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren temsilcimiz İnegölspor, oynadığı son 5 hazırlık maçının tamamını kazanarak umutları yeşertti.
Bugün Diyarbekirspor'u İnegöl İlçe Stadında ağırlayan İnegölspor 1. dakikada Ömer Faruk Ermeç'in golüyle öne geçti. Ermeç 45. dakikada yeniden sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İnegölspor üçüncü golü, ikinci yarıda oyuna giren Emir Özsoy ile 78. dakikada buldu.
88. dakikada penaltı kazanan Diyarbekirspor, penaltı atışını gole çeviremedi.
Diyarbekirspor 90. dakikada bulmuş oldu pozisyonu gole çevirdi. Karşılaşma 3-1İnegölspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.