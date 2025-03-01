Hakemler: Gürkan Özbalkanlı, Eren Öksüzler, Mevlüt Bozok
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Batuhan Günaldı, Alican Özfesli, Mete Sevinç, Ali Mert Aydın, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Anagold 24 Erzincanspor: Yunus Emre Kırdal, Muhammet Özkal, Şamil Başaran, İrfan Akgün, Eralp Aydın, Emre Sağlık, Erol Can Akdağ, Muhammed Ali Çağlar, Hüsamettin Tut, Yasin Dülger, Doğukan Tuzcu
Sarı kartlar: Yusuf Tursun(İnegölspor) Muhammed Ali Çağlar(Erzincanspor)
Kırmızı kart:
Goller: İbrahim Can Köse(İnegölspor) Muhammed Ali Çağlar(Erzincanspor)
Maçtan önemli dakikalar
30'ncu dakikada Erzincanspor, serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Muhammed Ali'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.
38'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Yusuf, yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu.