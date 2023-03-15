TFF 2. Beyaz grupta İnegölspor, sahasında Menemen SK.'yı ağırlıyor. İnegölspor, Niyazi'nin golüyle öne geçti, Ömer'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Hakemler: Doğu Yılmaz, Zafer Gayretli, Ozan Burak Akduman
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman(DK 58 Ersel Aslıyüksek), Furkan Özyapı (DK46 Bahadır Taşdelen), Metincan Cici(Dk 65 Yasin Palaz), Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu(Dk 65 Alperen Pak), Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç
Menemen SK: Bora Göymen, Oktay Cancı, Ferhat Çulcuoğlu, Ziya Alkurt, Emre Keskin, Oğuzhan Aydoğan(Dk 63 Atalay Gürel), Muhammed Enes Yılmaz, Bedirhan Altunbaş, Mertcan Açıkgöz, Abdulkadir Özsüz, Kadir Yazıcı
Sarı Kartlar: Uğur Utlu(İnegölspor)
Kırmızı Kart:
Goller: Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Ermeç(İnegölspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
20'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Niyazi'nin ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu.1-0
67'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Yasin'in attığı topla buluşan Ömer'in şutu ağlarla buluştu.2-0