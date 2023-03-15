TFF 2. Beyaz grupta İnegölspor, sahasında Menemen SK.'yı ağırlıyor. İnegölspor, Niyazi'nin golüyle öne geçti.
Hakemler: Doğu Yılmaz, Zafer Gayretli, Ozan Burak Akduman
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Metincan Cici, Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu, Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç
Menemen SK: Bora Göymen, Oktay Cancı, Ferhat Çulcuoğlu, Ziya Alkurt, Emre Keskin, Oğuzhan Aydoğan, Muhammed Enes Yılmaz, Bedirhan Altunbaş, Mertcan Açıkgöz, Abdulkadir Özsüz, Kadir Yazıcı
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Niyazi Batuhan Salman(İnegölspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
20'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Niyazi'nin ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu.1-0