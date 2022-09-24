İnegölspor'un evinde ağırladığı Isparta 32 Spor maçında gergin anlar yaşandı.

60. Dakikadan sonra taraftarlar maçta gol olmayınca Şaban Yıldırım istifa diye tezahürat yapmaya başladılar. Tezahüratı duyan Yıldırım ve teknik heyeti, taraftara yönelik hareket yapmaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Taraftarın gerginliği polis ekiplerince yatıştırıldı. İstifa tezahüratları sırasında İnegölspor 69'ncu dakikada Ömer'in, 74'ncü dakikada Bahadır'ın golüyle öne geçti. Oyuncular gol sevincini Yıldırım'ın yanına gelerek kutladılar. O sırada Yıldırım, yine taraftarlara yönelik el hareketi yaptı.