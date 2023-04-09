TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor’umuz, ligin 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hes İlaç Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Zafer Stadı
Hakem: Reşat Onur Coşkunses
Yardımcı Hakemler: Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel, Eren Özyemişçioğlu.
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Sefa Durmuş (Dk.70 Orhan Aktaş), Yılmaz Özeren (Dk.79 Furkan Özyapı), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Alperen Pak (Dk.79 Metincan Cici), Uğur Utlu, Gökhan Meral (Dk.90 Ersel Aslıyüksek), Ali Akkuş (Dk.90 Hamza Özdemir) Volkan Altınsoy.
Hes İlaç Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Mete Yıldız, Şiyar Kepir, Kaan Baysal, İlke Tankul, Olcay Şahan, Hüseyin Atakan Üner, Muhammed Mustafa Özbay (Dk.78 İsmail Doğan), Batuhan Çakır (Dk.38 Uygar Mert Zeybek) - (Zeybek'in yerine Dk.62 Ege Özkaymakoğlu) - (Özkaymakoğlu'nun yerine Dk.78 Mustafa Erkaşap), Muhammet Mahmut Emir.
Sarı Kartlar: Dk.35 Şiyar Kepir, Dk.90 Olcay Şahan (Hes İlaç Afyonspor) - Dk. 85 Yasin Palaz (İnegölspor)
Goller: Dk.41 Volkan Altınsoy (İnegölspor)