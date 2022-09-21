İnegölspor’un bu hafta sonu İnegöl’de oynayacağı maçın günü değişti.

İnegölspor bu hafta sonu Pazar günü sat 16.00’da oynayacağı maçın günü değişti. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu maçın oynanacağı günü 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.00 olarak açıklamıştı.

MAÇ CUMARTESİ GÜNÜNE ALINDI

Türkiye Futbol Federasyonu İnegölspor- Isparta 32 Spor müsabakasının tarihini 24 Eylül 2022 Cumartesi günü olarak değiştirdi.

Temsilcimiz İnegölspor için kritik öneme sahip olan maç Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

HAKEM İZMİR BÖLGESİNDEN

İnegölspor- Isparta 32 Spor mücadelesini İzmir Bölgesinden B klasman hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Demirbaş’a Uğur Önay, Melih Kurtuluş ve Erdem Temel yardımcılık yapacak.