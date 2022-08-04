İnegölspor, Etimesgut Belediyespor’dan sağ bek Medeni Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesisinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumluları Serkan Bak ile Cihan Bozacılar katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Cihan Bozacılar, dış transferde başarılı savunma oyuncusu Medeni Bingöl ile anlaştıklarını belirterek, “Hocalarımızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Etimesgut Belediyespor’dan Medeni Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisinin takımımıza fayda sağlayacağından eminiz. Biz daha önce kendisini transfer etmek istemiştik ama nasip bu sezonaymış. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Medeni Bingöl ise İnegölspor gibi çok büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Daha öncede çok İnegölspor’a karşı oynadım. Burayla birkaç kere daha transfer görüşmelerimiz olmuştu. Nasip bugüneymiş. Umarım bu sene hepimiz için hayırlı olur ve güzel geçer. Anlaşma iki taraf içinde hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.