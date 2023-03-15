

TFF 2.Lig Beyaz grupta 24. Hafta maçları bugün oynanacak. Temsilcimiz İnegölspor, sahasında 32 puanla ligde 10’ncu sırada yer alan Menemen Futbol Kulübü ile oynayacak.

İnegölspor, Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Menemen Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü. Ligde 23 puanla 16’ncı sırada yer alan temsilcimiz, bugün İlçe Stadında oynayacağı mücadele saat 14.00’te başlayacak.



MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ

Çalışma sonrasında açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Çarşamba günü önemli bir Menemen maçımız var. O maça da 3 puan için çıkacağız. Kadro derinliğimize güveniyoruz. İlk yarıda kadroyla alakalı endişelerimiz vardı. Önümüzdeki hafta Volkan’ın cezası bitti geri geliyor. Kalecimiz Gökhan sakatlandı ama Bekir var. Hızlıca bu alt sıralardan çıkmayı hedefliyoruz” dedi.