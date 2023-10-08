2. Lig Kırmızı Grupta topladığı 2 puanla ligin son sırasında yer alan temsilcimiz İnegölspor, 10 puanla ligde 5. sırada bulunan Menemenspor’u ağırlıyor. Yeni hocasıyla moral bulan bordo beyazlılar ligde ki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Menemenspor nasıl bir rakip? Sizler için konuk ekibi analiz ettik...

Geçtiğimiz hafta zorlu Somasspor karşısında 3-1 geriye düştüğü maçta, süper bir dönüş yaparak maçı 3-3 getiren İnegölspor’da moraller yüksek. Teknik Direktör Bahattin Güneş’in talebeleri, önce ilk deplasman puanını ve ilk golleri bulmasının ardından, bu kez de taraftarına ilk galibiyeti tattırmak için sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Bahattin Güneş, Soma deplasmanına 5 rotasyon yaparak çıkmıştı. Bu maçta ise bir önceki maça nazaran ilk 11’de bir iki değişiklikle sahaya çıkması düşünülüyor. Soma deplasmanında 2 gol atarak yıldızlaşan Uğur Mustafa Türk yine Menemenspor maçında bordo-beyazlı ekibin en büyük silahlarından biri olacak.

Rakip Menemenspor son iki maçı kazanarak İnegöl’e moralli geldi. Bugüne kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ekip, son maçında konuk ettiği Fethiyespor’u 2-1 yenmeyi başardı.

Konuk ekibin kadrosunda 32 futbolcusu olmasına rağmen son oynanan 6 maçta 20 futbolcu süre alırken, takımın genel yaş ortalaması 24,2 oldu. Menemenspor’un Fethiyespor karşısında sahaya çıkan ilk 11’in yaş ortalaması ise 29,2 oldu.

Kadrosunda 28 futbolcusu olan İnegölspor’da ise şu ana kadar 24 futbolcu forma giyme şansı yakaladı. Takımın genel yaş ortalaması 25’ken, son oynanan Soma deplasmanında ki ilk 11’e giren futbolcuların yaş ortalaması 28,52 olması dikkat çekti.

DEPLASMAN CANAVARI MENEMEN

Menemenspor 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. Maç başına 2 gol atma başarısı gösteren ekip, savunmada da zaaflarıyla dikkat çekiyor. Menemenspor ligde aldığı 10 puanın 7’sini deplasmanda topladı. Şuana kadar 3 deplasman maçına çıkan ekip, bunların 2’sinden galip ayrılırken 1’inde ise berabere kaldı. Bu maçlarda 4 gol atan ekip, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

İnegöspor ise geride kalan haftalar itibariyle kendi evinde 2 kez rakipleriyle karşılaştı. Bu maçlardan birinde berabere kalan ekibimiz, diğer maçta ise yenildi. Bordo beyazlı ekip 2 maçta hiç gol atamazken, kalesinde ise 2 gol gördü.

MAÇ SAATİ VE YERİ

8 Ekim Pazar(bugün), İnegöl Şehir stadında oynanacak olan maç saat 13.30’de başlayacak.