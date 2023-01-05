İnegölspor, 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor’dan sağ açık Metincan Cici ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Genel Kaptan Mustafa Arıcı ve Futbol Şube Sorumlusu Cihan Bozacılar katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Cihan Bozacılar, “Devre arası transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Kastamonuspor’dan sağ açık Metincan Cici ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Metincan’in kalitesi ortada. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Metincan Cici ise, “İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. Birçok kulüpten teklif almama rağmen İnegölspor’u tercih ettim. İnşallah İnegölspor’u hak ettiği noktalara taşıyacağız. Elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşma hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.