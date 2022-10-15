TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 yeniyor.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Yücel Büyük, Zafer Gayretli, Volkan Kaan Topal
İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez
Eşin Group Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş, Çağrı Bülbül, Fatih Üge, Mert Özyıldırım, Nuh Aşkın, Mert Er Estik, Alim Harlak, Emre Toptan, Hakkı Can Aksu, Hüseyin Çolak
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller:
MAÇTAN DAKİKALAR
9'ncu dakika İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu.