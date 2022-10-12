TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü sahamızda ağırlayacağımız Eşin Group Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Önceki gün sözleşme imzalayan yeni teknik direktör Taşkın Güngör, imza sonrası takımın başında antrenmana çıktı.
Bordo Beyazlı ekibimiz, Cumartesi günü Eşin Group Nazilli Belediyespor’u ağırlayacak. Alınan mağlubiyetler sonrası Şaban Yıldırım ile yollarını ayıran yönetim, önceki gün Taşkın Güngör ile sözleşme imzaladı.
Cumartesi günü saat 15.00’te sahamızda ağırlayacağımız Eşin Group Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını kulüp tesisinde sürdüren ekip, Teknik Direktör Taşkın Güngör eşliğinde ilk antrenmanına çıktı.