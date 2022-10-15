TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Yücel Büyük, Zafer Gayretli, Volkan Kaan Topal
İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman(Dk 88 Emir Özsoy), Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen(Dk 83 Taylan Özgün) , Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez(Dk 62 Kadir Salih)
Eşin Group Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş(Dk 70 Nurettin Çağlar), Çağrı Bülbül, Fatih Üge(Dk 64 Yılmaz Basravi) , Mert Özyıldırım, Nuh Aşkın, Mert Er Estik, Alim Harlak(Dk 80 Gökhan Göksu), Emre Toptan, Hakkı Can Aksu, Hüseyin Çolak(Dk 80 Şükrü Kaan Kılıçarslan)
Sarı Kartlar: Yusuf Ziya Gümüş, Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Ersel Aslıyüksek (İnegölspor) Nuh Aşkın (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı Kart:
Goller: Dk 9 Niyazi Batuhan Salman, Dk 75 Hamza Özdemir (İnegölspor) Dk 28 Mert Er Estik(Nazilli Belediyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
9'ncu dakika İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
28'nci dakikada gelişen Nazilli atağında karambolde ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in vuruşu golü getirdi. 1-1
75'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası dışından Hamza'nın sert vuruşu defansa çarpıp ağlarla buluştu.
Maç bu skorla sona erdi.