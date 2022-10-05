TFF 2. lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 1-0 yeniyor.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Mehmet ALİ Özel, Emrah Akkaya, Sinan Bilen
İnegölspor:Sercan Çobanoğlu, Hamza Özdemir, Furkan Özyapı, Taşkın Kartal, Yusuf Ziya Gümüş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Ermeç
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar, Behlül Aydın, Bünyamin Balat, Şahin Fıstıkcı, Seyit Gazanfer, Enes Olgun Tubluk, Barış Gök
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller:
MAÇTAN DAKİKALAR
5'nci dakikada Şanlıurfaspor'lu kaleciye geri pas verildi. Kalecinin ayağında topu alan İnegölspor'lu Ersel'in pasında topla buluşan Ömer'in vuruşu golü getirdi. 1-0