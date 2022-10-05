TFF 2. lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 1-0 yeniyor. 
Stat: İnegöl ilçe 
Hakemler: Mehmet ALİ Özel, Emrah Akkaya, Sinan Bilen 
İnegölspor:Sercan Çobanoğlu, Hamza Özdemir, Furkan Özyapı, Taşkın Kartal, Yusuf Ziya Gümüş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Ermeç

Sezon 'Rally' Bodrum'la açıldı Sezon 'Rally' Bodrum'la açıldı

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar, Behlül Aydın, Bünyamin Balat, Şahin Fıstıkcı, Seyit Gazanfer, Enes Olgun Tubluk, Barış Gök

Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller:
MAÇTAN DAKİKALAR
5'nci dakikada Şanlıurfaspor'lu kaleciye geri pas verildi. Kalecinin ayağında topu alan İnegölspor'lu Ersel'in pasında topla buluşan Ömer'in vuruşu golü getirdi. 1-0