TFF 2. Lig Beyaz grupta 8. Hafta maçları Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz İnegölspor, sahasında 13 puanla ligde 2’nci sırada yer alan Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Ligde 7 puanla 15’nci sırada yer alan temsilcimiz, geçtiğimiz Cumartesi günü deplasman da Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor ile 1-1 beraber kaldı. Ligin 8. Hafta maçlarında evinde Şanlıurfaspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz de hedef mutlak galibiyet. İnegöl İlçe stadında oynanacak olan mücadele saat 15.30’da başlayacak.

HAFTANIN PROGRAMI

14:30 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR – SOMASPOR

14:30 SİVAS BELEDİYE SPOR - ÇORUM FK

15:00 ANKARASPOR – BURSASPOR

15:00 BITEXEN DÜZCESPOR - ISPARTA 32 SPOR

15:30 İNEGÖLSPOR – ŞANLIURFASPOR

15:30 ESENLER EROKSPOR - HES İLAÇ AFYONSPOR

18:30 TARSUS İDMAN YURDU - EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR

19:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR

19:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.