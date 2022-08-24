İnegölspor, Şanlıurfaspor'dan başarılı filebekçi Emre Selen'i transfer etti.

Transfer sezonunda başarılı futbolcuları kadrosuna ekleyen İnegölspor'dan bir transfer haberi daha geldi. Bordo beyazlı temsilcimiz, kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreni ile Şanlıurfaspor'dan kaleci Emre Selen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki tecrübeli kaleci Emre Selen daha önce; Vanspor FK, Ankara Demirspor, Konyaspor, 1922 Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Etimesgut Belediye, Menemenspor takımlarında forma giydi.