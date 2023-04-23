Hakemler: Sinan Dereci, Metin Yalçın, Cankut Gönen
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman(Dk 77 Hakan Öztürk), Metincan Cici, Bahadır Taşdelen(Dk 77 Ferit Gündüz), Yılmaz Özeren(Dk 35 Ali Akkuş), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Uğur Utlu(Dk 61 Furkan Özyapı), Hamza Özdemir, Gökhan Meral, Ömer Faruk Ermeç(Dk 61 Ersel Aslıyüksek)
Sivas Belediyespor: Ahmet Sabri Fener(Dk 80 Emre Çiğdem), Ozan Kılıçoğlu(Dk 76 Barış Uzun), Görkem Kıran, Mutlu Aksu Doğan, Kaan Dorak, Emirhan Subaş, Duha Şahin, Burak Özdemir, Abdullah Berk Keleş(Dk 46 Ömer Selim Akar), Mustafa Murat Uslu, Zihni Temelci
Sarı Kartlar: Yılmaz Özeren(İnegölspor)Zihni Temelci, Barış Uzun, Emirhan Subaş(Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kart:
Goller: Metincan Cici(3), Bahadır Taşdelen(İnegölspor)Mutlu Aksu Doğan(Sivas Belediyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
21'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Bahadır'ın pasında Metincan'ın vuruşu ağlarla buluştu.1-0
35'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına çalımlarla giren Bahadır'ın vuruşu ağlarla buluştu.2-0
57'nci dakikada gelişen Sivas atağında ceza sahasına giren Mutlu'nun vuruşu ağlarla buluştu.2-1
68'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Ersel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Metincan'ın vuruşu ağlarla buluştu.3-1
89'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Metican'ın vuruşu ağlarla buluştu.4-1