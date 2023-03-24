TFF 2.Lig Beyaz grupta 28. Hafta maçları Cumartesi günü oynanacak. Temsilcimiz İnegölspor, sahasında 37 puanla ligde 10’ncu sırada yer alan Somaspor’u ağırlayacak.

İnegölspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 8-0 yenilmişti. Sahasında karşılaşacağı Somaspor maçı hazırlıklarını ise, kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü. Ligde 26 puanla 16’ncı sırada yer alan temsilcimiz, Cumartesi günü İnegöl İlçe Stadyumunda oynayacağı mücadele saat 14.00’te başlayacak. Maçı hakem Ahmet Ecevit yönetecek.

14:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – ŞANLIURFASPOR

14:00 ESENLER EROKSPOR - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.

14:00 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR

14:00 İNEGÖLSPOR – SOMASPOR

14:00 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - ISPARTA 32 SPOR

14:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER - ÇORUM FK

14:00 ANKARASPOR - HES İLAÇ AFYONSPOR

14:00 TARSUS İDMAN YURDU – BURSASPOR

14:00 DÜZCE CAM DÜZCESPOR - KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR