Zorlu deplasmanda etkili bir performans sergileyen İnegölspor, 90 dakika önde götürdüğü maçta 90 ve 90+3'te yediği 2 golle maçı 2-1 kaybetti.

Maçın hakemliğini Oğuzhan Gökçen üstlenirken, yardımcı hakemler Berk Tezcan ve Mehmet Ali Yılmaz oldu. Dördüncü hakem olarak ise Muhammed Mehmetcan Söylemez görev yaptı. Mücadele boyunca iki ekip de zaman zaman etkili pozisyonlar üretse de, ev sahibi ekip bulduğu fırsatları daha iyi değerlendirerek galibiyete ulaştı.

İskenderunspor’un bu galibiyetle puan cetvelindeki konumu güçlenirken, İnegölspor bir sonraki hafta alacağı sonuçla çıkış arayacak.