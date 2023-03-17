TFF 2.Lig Beyaz grupta 27. Hafta maçları Pazar günü oynanacak. Temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda 44 puanla ligde 2’nci sırada yer alan Şanlıurfaspor ile oynayacak.

İnegölspor, Çarşamba günü sahasında karşılaştığı Menemen Futbol Kulübü’nü 2-0 yenmişti. Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını ise, kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü. Ligde 26 puanla 16’ncı sırada yer alan temsilcimiz, Pazar günü 11 Nisan Stadyumunda oynayacağı mücadele saat 14.00’te başlayacak. Maçı hakem Feridun Daldaş yönetecek.

Son 5 maçtan 3 galibiyet 2 beraberlik ile ayrıldığımızı belirten İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu; “Takımımız yenilmemeyi öğrendi. Sırada Urfa deplasmanı var. Oraya da puan veya puanlar için gideceğiz. Bu vesileyle de Urfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Urfa halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah üstüne koyarak gitmek ve bulunduğumuz yerden çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hafta içi olmasına rağmen yoğun bir destek gösterdiler. Teknik heyet ve futbolcularımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

ADEM DEYİRMENCİ, ŞANLIURFA DEPLASMANININ SPONSORU OLDU

İnegölspor'un Pazar günü karşılaşacağı Şanlıurfa deplasmanın sponsoru İnegöl Lider Transport Adem Deyirmenci oldu. İnegöl Lider Transport Adem Deyirmenci, “İnegölspor’umuzun başarılı sonuçlar alması bizleri son derece mutlu etti. Bu manada her zaman İnegölspor’umuzun yanında ve destekçisi olduğunu belirtmek istiyorum. Lider Transport firması olarak Şanlıurfa maçının deplasman sponsoru olmak istedik. İnşallah deplasmandan 3 puan ile dönerek seri galibiyetlerimize devam ederiz” şeklinde konuştu.