İnegölspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin, “İki dönemden oluşan yaz futbol okulumuzda 1.döneme 835 ikinci döneme ise 915 sporcumuz katıldı.” dedi.

Şahin, çim sahada gerçekleşen ve 5 ile 13 yaş aralığında sporcuların katıldığı yaz futbol okulunun çok verimli geçtiğini belirterek, “İnegölspor Altyapısı olarak; Vizyonumuz verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırıp futbol hizmetleri noktasında öncü olmaktır. Misyonumuz futbol kulübü olarak mevcut kaynaklardan beslenerek varlığını sürdürmeye çalışmak yerine, önceliği kendi kaynağından beslenen ve kaynaklarını futbol piyasasına sunabilen bir altyapı kulübü olmaktır. Vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde yıllardır gelenek haline gelen ve mevcut kaynaklardan beslenerek yaptığımız ‘’İnegölspor Futbol Yaz Okulu’’ bu yaz da minik yıldızlarımızı keşfetti. Temmuz ve Ağustos aylarında iki dönem şeklinde yaptığımız yaz futbol okullarında 2010-2017 doğum yılları arasındaki (5-13 yaşları) sporcularımızın futbol okulu antrenmanları yapıldı” dedi.

TESİSİMİZ HER GÜN CIVIL CIVIL MİNİK SPORCULARIN SESLERİ İLE YANKILANDI

Futbol okulunda temel futbol eğitiminin ön planda olduğu belirten Şahin, “İki dönemden oluşan futbol yaz okulumuzda 1.döneme 835 ikinci döneme ise 915 sporcumuz katıldı. Yaz okulu çalışmalarında ilk kez 1.dönem sayısı 2.dönemi geçti. İlk dönemler her zaman daha yoğun geçerdi ikinci dönemde sayılarda azalma olurdu. Bunun sebebini tatile gidenler, memleketine gidenler vs. olarak söyleyebiliriz. Ancak bu yıl bunun tersi bir durum ortaya çıktı. A takımımızın yeni tesislere geçmesi ile mevcut tesisin altyapımıza kalması sonucunda yoğun talep iki dönemde de devam etti. Tesisimiz her gün cıvıl cıvıl minik sporcuların sesleri ile yankılandı. Ağabeylerinin antrenman yaptıkları sahada kendileri olunca dönem boyunca yoğun katılım gösterdiler. Temel futbol eğitiminin ön planda olduğu futbol okullarımızda minik sporcularımız teknik, fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda da gelişimlerini sürdürdü. Yıllardır Türk futboluna sporcu kazandıran İnegölspor Altyapısı rakibine saygılı, çalışkan, yaratıcı ve disiplinli sporcular yetiştirerek farkını ortaya koymakta, düzenli olarak yapılan çalışmaların neticesinde ise her yıl profesyonel futbol takımımıza altyapıdan oyuncular kazandırmaktayız. Temmuz ayında başladığımız İnegölspor Futbol Yaz Okulu çalışmaları 20 Ağustos tarihi itibariyle son buldu” ifadelerini kullandı.

KIZLAR FUTBOLU SEVDİ

Şahin, kızlar için İnegölspor tarihinde ilk defa futbol okulu düzenledikleri belirterek, “ 2. Dönem olarak düzenlediğimiz yaz futbol okuluna veliler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Yaklaşık 50 kız çocuğumuz ilk ve ikinci dönem çalışmalarına da eksiksiz katılım sağladı. Futbol eğitimine kızlarımız tarafından bu kadar ilgi gösterilmesi bizleri de son derece mutlu etti. Kızlarımız tarafından talep olması halinde kış futbol okuluna da devam etmek istiyoruz.” dedi.

KIŞ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLADI

Kış futbol okulu kayıtlarının başladığına değinen Şahin, “3 Eylül Cumartesi günü İnegölspor Tesislerinde spor okuluna devam etmek isteyen sporcularımızı bekliyor olacağız. Okul sezonunun yaklaşması sebebiyle antrenmanlarımız hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri futbol kış okulu formatında yapılacaktır. En büyük yaş grubumuzu 2011 doğumlular, en küçük yaş grubumuz ise 2017 doğumlulardan oluşturacaktır. Futbola devam etmesini istediğiniz çocuklarınızı kulübümüze bekliyoruz. Kulübümüzün temelini oluşturan altyapımızda oyuncu havuzumuzu ne kadar geniş tutarsak farklı özelliklere sahip oyuncular ile kulübümüzün temellerini sağlam atmış oluruz. İsminden söz ettiren kaliteli sporcular yetiştirerek kulübümüzü emin ellerde tutabiliriz. Sporu seven anlayışlı, hoşgörülü ve dinamik bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. ‘Hayal edebilirseniz gerçekleştirebilirsiniz’ anlayışı ile minik kramponlarımızın hayallerine basamak olacağız. Bu vesile ile çocuklarını sporla, futbolla tanıştıran velilerimizi futbol yaz okulu bitiminde kış okulu çalışmaları için de bekliyoruz. Yoğun katılımın olduğu minik sporcularımızın heyecanlarına ortak olduğumuz yaz okulumuzda bizlere destek olan yönetim kurulumuza ve güzel iş başaran antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.