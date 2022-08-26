İnegölspor ekibi, yeni sezon öncesinde moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

İnegölspor yönetimi, teknik kadrosu ve futbolcular yeni sezon öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı program, Orhan Köfte’de gerçekleşti.

BU SENE MUTLU OLMAK İSTİYORUZ

Programda konuşma yapan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, “Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Belediye başkanımız, yönetim kurulumuz ve şehrimiz bu sene mutlu olmak istiyor. Bu mutluluğu gerçekleştirecek kişiler sizlersiniz. Bizler de sizi mutlu etmek için, başarılı kılmak için uğraşacağız. İnşallah sezon sonunda böyle bir yemek düzenler ve üst lige çıkışımızı kutlarız. Sakatlıksız, kazasız bir sezon geçsin inşallah” ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR EMEK VE GAYRET VAR

Ardından konuşan Belediye Başkanı Alper Taban bu dönem çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Kıymetli başkanımız Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin gayretiyle şehirde bir motivasyon var. Yeni bir oluşum, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız, yeni tesislerimiz, teknik kadronun gayreti ekip olmayı getirdi. Siz futbolcularımızın da gayretiyle inşallah bu dönem başarılı olacağımıza inanıyorum. Sporseverlik ve centilmenlik yönünün de sezon boyunca unutulmamasında fayda var. Çok ciddi bir emek ve gayret var bunun da bilinmesini isterim. Şartlar çok kolay bir araya getirilemiyor. İyi sonuçlar geldikçe, ekip oldukça ben şehrin de kenetleneceğine inanıyorum. İnegölpor'umuzu hiçbir zaman yalnız bırakmayan kurum-kuruluş, şirket sahiplerimize, yöneticilerimize, esnaflarımıza, teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Bayburt maçında da başarılar diliyorum. Başarılı bir sezon olur inşallah.