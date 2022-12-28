Temsilcimiz İnegölspor forvet hattını güçlendirmek için Ankaragücü’nden Eren Derdiyok ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Ligde düşme potası içinde yer alan temsilcimiz İnegölspor hem takım içinde ağabeylik yapacak hem de gol yollarındaki sorunu çözmek için önemli bir transfere hazırlanıyor.

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen son olarak Süper Lig temsilcisi Ankaragücü’nde forma giyen 34 yaşındaki Eren Derdiyok ile İnegölspor yönetiminin temas halinde olduğu öğrenildi.

Eren Derdiyok’un yarın İnegöl’e gelerek bir görüşme yapması bekleniyor.