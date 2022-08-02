Altyapı takımları, kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Genel Sekreter Nuhi Solak, Altyapı Sorumluları İbrahim Işıkoğlu ve Sinan Taylan, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin ile birlikte kulüp tesislerinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren altyapı ekipleri antrenmanlarını yakından takip ettiler.

Antrenmanların ardından açıklama yapan Altyapı Sorumluları İbrahim Işıkoğlu, A takımı yeni tesise taşınmasıyla tüm altyapı takımları kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Daha önce A takımımız bu sahada çalışmalarını sürdürdüğü için altyapı ekiplerimiz ilçemizin çeşitli bölgelerinde antrenmanlarını gerçekleştiriyordu. Akademi gruplarımız U19, U17,U16, U15 ve U14 ekiplerimizin yanı sıra gelişim gruplarımız, özel gruplarımız ve spor okullarımızdaki yaklaşık bine yakın sporcularımız çalışmalarını bu alanda sürdürüyor. Malumunuz U15 ekibimiz geçtiğimiz sezon büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye şampiyonu olmuştu. İnşallah bu sezonda altyapıda hedeflerimiz büyük. Bu doğrultuda yakın zamanda altyapı maçlarımızda başlayacak. Yönetim olarak altyapımıza önem veriyoruz. Şimdiden tüm ekiplerimize başarılar diliyoruz” dedi.