İnegölspor yönetimi Bursaspor maçı sonrası yazılı bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sahamızda ağırladığımız Bursaspor karşılaşmasının ardından yaşanan nahoş olaylara karşı İnegölspor Yönetim Kurulu olarak başta İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü olmak üzere görev yapan emniyet mensuplarını en yüksek düzeyde ve şiddetle kınıyoruz.

Tansiyonu yüksek bir karşılaşma olmasına karşın karşılaşma esnasında her iki takım taraftarların olağan dışı bir tutum sergilememiştir. Ancak karşılaşma sonrası ev sahibi kulüp olarak, misafir takım yöneticilerini uğurlamak için protokol çıkış kapısında bekleyen İnegölspor Yönetim Kurulu Üyelerinin müsabakadan sonra görevli emniyet mensupları tarafından darp edilmesi, hatta bir yönetim kurulu üyesi arkadaşımızın orantısız güç kullanılarak darp edilmesi ve stadyum protokol giriş kısmına sokulduktan sonra kelepçe takılması kabul edilemez bir uygulamadır.

Burası İnegöl… Bu insanlar İnegölspor Yönetim Kurulu üyesi ve kulübünü temsil eden kişilerdir. Bu insanlar ihracat yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan saygın ve kıymetli kişilerdir.

İnegöl’e olan bağlılıkları ve sorumlulukları gereği maddi manevi fedakârlık yapan, zamanını ayıran insanlardır. Karşılaşmada görevli Emniyet mensuplarının görev yaparken dikkatli olması gerekir. İnegölspor yönetimi şimdiye kadar her karşılamada kendilerine yardımcı olmuş en kritik karşılamalarda dahi sağduyuyu elden bırakmamıştır. Görevli kişilerin de aynı sorumluluğu taşıması gerekmektedir. Sağduyudan uzak tutum sergilemeleri kabul edilemez. Herkes sorumluluğunun farkında olmalıdır.

Karşılaşma boyunca olumsuz bir durum yaşanmaması için hafta boyunca sürekli sağduyu çağrısı yapan, sorumluluğu olan değerli İnegölspor ailesine yapılan bu hadsiz müdahaleye karşı sessiz alınmasını kimse bizlerden beklemesin. Bugün yaşanan talihsiz olaylar İnegölspor’un siyasi ve bürokratik olarak ne kadar sahipsiz olduğunun da bir göstergesi olmuştur.

Sorumluluktan uzak davranış sergileyen polis memurları için ilgili makamlarca gerekli idari işlemlerin yapılması, olayın örtbas edilmemesi için İnegölspor Yönetim Kurulu Üyeleri olarak olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini kamuoyuna önemle bildiriyoruz.

Yapılan hareket sadece bir yönetim kurulu üyesine yada İnegölspor yönetimine değil İnegölspor camiasına yapıldığını değerlendiriyoruz. İnegölspor adı bu şehrin en büyük markasıdır, ilgili mercilerce gereğinin yapılması kaçınılmazdır. İnegölspor sahipsiz değildir diyorsak, bunun ilgili kurum ve mercilerce pratiğe dönüşmesini bekleriz.

Elbette mağlubiyetin savunulacak tarafı olamaz. Teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize gereken uyarı da yapılmıştır. Değerli taraftarımızdan ve İnegöl kamuoyundan kötü futbol ve mağlubiyet için üzgün olduğumuzu belirtiyor en kısa zamanda iyi futbol ve galibiyetlerle bize yakışmayan sıralamadaki yerden sıyrılacağımıza inanıyoruz.

İnegölspor büyük bir camiadır ve ligde kalacaktır. İnanıyoruz, kenetlenirsek başarırız. Bugün yakınma, suçlu arama günü değil birleşerek ve dayanışma içerisinde hareket edip kenetlenerek birbirimize güvenerek kötü günleri geride bırakma günüdür.”

İBRAHİM USLU