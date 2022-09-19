TFF 2. LİG Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor, ligin beşinci haftasında deplasmanda oynadığı Menemen FK maçından 2-1 mağlup ayrıldı.

Maç sonrası Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve yöneticiler Aziz Bolat ile Ozan Can’dan değerlendirmeler geldi.

Basit hatalar yaparak basit goller yediklerini belirten İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “İyi gitmiyoruz. Yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. Toparlanmamız gerekiyor. Toparlanmaktan başka çaremiz de yok. Ersel’in son dakikalarda kaçırmış olduğu net pozisyon var. Onu atmış olsak 1 puan ile dönerdik. Ezilmeden mücadele ederek oynuyoruz ama yediğimiz goller bize yakışmıyor” dedi.

Ardından konuşan Başkan Yardımcısı Aziz Bolat, “İlk yarı kötüydük ikinci yarı biraz toparlandık. Son pozisyonda bizim beraberliği sağlamamız gerekiyordu. Biz de biraz dersimize iyi çalışmadık. Toparlanmamız gerekiyor. Önümüzde çok maç var inşallah daha iyi sonuçlar alırız” ifadelerini kullandı.

Takımda düşüş yaşandığını belirten Basın Sözcüsü Ozan Can, “ Buraya puan ya da puanlar kazanmak için gelmiştik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakibimiz de diri ve güçlü bir rakipti. Şu an da liderler zaten. İkinci yarı değişikliklerle birlikte bir hareket oldu. Oyunun son dakikalarında net bir pozisyon kaçırdık. Gol olsa 1 puan bile çok şey değiştirirdi. Üzgünüz ama önümüzdeki maçlara bakacağız” şeklinde konuştu.