TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 8-0 yenildi.
TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 8-0 yenildi.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 27.Hafta maçında Şanlıurfaspor, 11 Nisan Stadyumu'nda İnegölspor’u ağırladı.
Şanlıurfaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri, Doğacan Diker (2), Bünyamin Balat (1), Kemal Rüzgar(2),Yakup Alkan (1) ,Mert Çapar(1) ve Alpay Koçaklı (1) kaydetti.
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Feyyaz Belen, Kemal Rüzgar, Bünyamin Balat, Doğacan Diker, Erkam Develi, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Mehmet Alp Kurt, Mert Çapar ve Barış Gök
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Alperen Pak, Metincan Cici, Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu, Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç