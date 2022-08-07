İnegölspor, Altınordu’dan sol bek Hüseyin Solaklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesisinde düzenlenen imza törende konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Deyirmenci, Altınordu’dan sol bek mevki oyuncusu Hüseyin Solaklı ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını belirterek, “ Ekibimiz yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bizler de transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Altınordu’dan Hüseyin Solaklı ile anlaştık. Hüseyin kardeşimiz gelecek vaat eden ve kulübümüze ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz değerli bir oyuncu. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Hüseyin Solaklı ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Hedeflerim var. İnşallah bu doğrultuda hem İnegölspor’a fayda sağlamak hem de hedeflerime ulaşmak istiyorum. Saha içerisinde elimden gelenin fazlasını yaparak inşallah İnegölspor’umuzu hak ettiği yerlere getireceğiz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.