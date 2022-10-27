Bursaspor ve İnegölspor arasında hafta sonu oynanan maçta İnegölspor, taraftarın 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle para cezası verildi.

Şu ifadelere yer verildi:

“23- BURSASPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,”