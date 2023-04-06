İnegölspor ilçe stadında oynanan Bursaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle para cezasına uygulandı.

TFF'nin sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı; İNEGÖLSPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,