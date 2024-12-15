Yeni Teknik Direktör İbrahim Dağaşan’la ilk maçına çıkan Bordo Beyazlı ekip, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönüyor. Haftalardır süren galibiyet hasretine evinde ağırladığı Karaköprü Belediyespor’u yenerek son veren İnegölspor, deplasmanda 1461 Trabzon’u da yenerek moral buldu. Bordo Beyazlı ekip, altın değerinde ki 3 puanla küme düşme hattından iyice uzaklaştı. Alınan galibiyetle İnegölspor, ligde 11. sıraya yükseldi.

Bugün Yavuzselim stadyumunda oynanan mücadele de oyuna iyi başlayan ekip İnegölspor oldu. Alican Özfesli’nin ayağından 17’nci dakika da golü bulan ekibimiz ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda rakip alanda baskı kuran Bordo Beyazlı ekip, aradığı ikinci golü yine Alican’ın ayağından 53’ncü dakika da buldu. Karşılıklı gelişen ataklarda ise, 1461 Trabzon, 67’nci dakikada Enes Karakuş’la penaltıdan golü buldu. Maç İnegölspor’un 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

Hakemler: Berat Buğra Çelik, Ahmet Fındık, Mustafa Sert

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Ali Mert Aydın, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (İsmail Kayalı dakia 81), İbrahim Can Köse (Alpay dakika 72), Alican Özfesli (Batuhan Günaldı dakika 57), İsmail Zehir, Uğur Utlu, Sadık Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay (Hasan Alp Altınoluk dakika 80)

1461 Trabzon FK: Muzaffer Cem Kablan, Erhan Kara, Buğrahan Karslı, Muhammet Sarıkaya, Metehan Yilmaz (Eslem dakika 46), Musa Caner Aktaş (Talha Aydemir dakika 90+5), Süleyman Güneş (Rahmi Can Mutlu dakika 85), Ferhan Evren, Tayfun Çulha (Ebrar Cumur dakika 61), Enes Karakuş, Süleyman Samet Yılmaz (Bahadır Erol dakika 85)

Sarı kartlar: İsmail Zehir (İnegölspor), Ali Aydın (İnegölspor), Arda Yılmaztürk (İnegölspor), Muhammet Sarıkaya (Trabzonspor), Egemen Yaylı (İnegölspor),