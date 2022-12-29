İnegölspor’un başlattığı altın forma kampanyasına 24 saat dolmadan 436 forma desteği geldi.

İnegölspor yönetimi dün protokol üyelerinin katılımı ile birlikte başlattığı 1000 altın forma 1000 altın adamı bekliyor sloganı ile başlattığı altın forma kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

24 saat geçmeden kampanyaya 436 altın forma desteği geldi. Kısa süre içinde 1000 altın formanın sahibini bulması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULUYOR

Öte yandan kampanya destek verip forma alan kişi ya da kurumlar İnegölspor’un sosyal medya hesabında duyurusu yapılıyor.

Kampanyada altın formaya 10 bin, gümüş formaya 5 bin, bronz formaya ise 2 bin lira bağış bedeli belirlendi.

Forma başvurusu Kulüp Müdürü Yavuz Memiş - 0533 776 51 52 üzerinden yada www.inegolspor.org.tr adresinde bulunan altın forma sayfasından forma başvurusu yapılmakta.