İnegölspor, Anagold 24Erzincanspor’dan stoper Mete Sevinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Sebahattin Ablak, şunları söyledi:

“Yavaş yavaş transfer çalışmalarımızın sonuna doğru geliyoruz. Bugün Anagold 24Erzincanspor’dan stoper Mete Sevinç ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Mete kardeşimiz takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Transferini çok istedik ve bugün mutlu sona ulaştık. Anlaşmanın hem Mete kardeşimize hem de camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Mete Sevinç ise “İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. İnşallah sonu şampiyonlukla biten güzel bir sezon olur. Taraftarlarımız desteklerini esirgemesinler. İnşallah İnegölspor’u bu sene hak ettiği yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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