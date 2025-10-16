Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, eski başkanlar Varol Sarılar ve Nihat Kuyumcu, görev yaptıkları dönemlere dair anılarını futbolcularla paylaştı.

Tecrübelerini aktaran eski başkanlar, oyuncularla İnegölspor’un geçmişi ve kulüp kültürü hakkında da önemli bilgiler verdi.

Ziyaretin hem futbolcular hem de teknik heyet açısından moral kaynağı olduğunu belirten kulüp yönetimi, şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı eski başkanlarımız Varol Sarılar ve Nihat Kuyumcu’ya teşekkür ediyor, her zaman yanımızda olduklarını bilmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz.”