İnegölspor, Fransa’nın Vannes takımından orta saha oyuncusu Sergen Uzun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Altyapı Sorumluları Sinan Taylan ile İbrahim Işıkoğlu katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Altyapı Sorumlusu İbrahim Işıkoğlu, kamp döneminde denemeye alınan Sergen Uzun’u transfer ettiklerini belirterek, “ Sergen kardeşimiz kamp döneminde denemeye alındı. Bu süreçte hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında gösterdiği üstün performans nedeniyle kendisini transfer etmeye karar verdik ve bugün kendisi ile 2 yıllık anlaşma sağlamış olduk. Sergen kardeşimiz Fransa’nın Vannes takımında mücadele ediyordu. Bundan sonra inşallah İnegölspor’umuzun başarısı için mücadele edecek. Kendisinin uzun yıllar İnegölspor’umuza ve Türk futboluna hizmet edeceğinden şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Sergen Uzun ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, “Öncelikle transferimde emeği olan hocalarıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Onları mahcup etmeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yaparak şampiyonluk yolunda takımıma katkı sağlamak istiyorum. İnegölspor’a hizmet ettikten sonrada üst liglere transfer olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.