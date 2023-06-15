KULÜBÜMÜZE İLK KALICI GELİR HAMLESİ!

Kulübümüze kalıcı gelir sağlamak için hareket eden yönetim kurulumuz, kulüp tesislerimize elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu için Türkiye'nin En Yaygın Elektrikli Şarj İstasyonu Ağı olan ZES Enerji şirketi ile anlaşma sağladı. Böylelikle elektrikli araçlar kulüp tesislerimizde şarj edildikçe kulübümüze maddi gelir sağlanmış olacak.

Kulüp Başkanımız Osman Sevim, Kulübümüze maddi gelir sağlamak adına önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, “ZES şirketi yetkilileri ile kulüp tesislerimizde görüşme yaptık. Kulüp olarak ZES şirketi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağız ve kulüp tesislerimizde 5 yıl boyunca bu hizmet verilecek. Tesislerimize 60 kilowattlık hızlı şarj istasyonları kurulacak. Kurulumu masrafları ZES şirketi tarafından karşılanacak. İlçe halkımız elektrikli araçlarını bu istasyonda şarj edecek ve kulübümüz buradan ciddi bir gelir elde etmiş olacak. Bu çalışma kısa sürede sona erecek. Bu vesile ile elektrikli araçlarını şarj etmek için tüm ilçe halkımızı tesislerimize davet ediyoruz. Kulübümüze bu tarz kalıcı gelir sağlamak için çalışmalarımız sürecek. İnşallah bu yatırım hem kulübümüz adına hem de bölge halkı adına güzel bir kazanım olacak. Yaptığımız bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”ifadelerini kullandı.