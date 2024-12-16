Oynanan son 2 lig maçında 6 puan toplayarak küme düşme hattından 7 puan uzaklaşan Bordo Beyazlılar Adana01 FK maçının hazırlıkları sürüyor.

Yeni teknik adam İbrahim Dağaşan’ın oyun sisteminde yaptığı değişikliklere adapte olmaya çalışan ekip, ilk yarının son maçında evinde ağırlayacağı Adana 01 FK karşısında alacağı 3 puanla devre arasına mutlu girmek istiyor.

Alınacak bir galibiyetin ligde ki tüm dengeleri değiştireceğine inanan Teknik Direktör İbrahim Dağaşan, tüm oyuncularından maksimum derecede verim almaya çalışıyor. Güçlü orta saha modeli ile dirençli ve koşan bir takım oluşturmak isteyen Dağaşan, bir yandan da takımda eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle forvet ve kanat mevkilerine yeni transferler yapmak istediği öğrenilen teknik heyetin, Adana01 FK karşısında alınacak sonuca göre hareket edeceği belirlendi. Ligi iyi tanıyan Teknik Direktör İbrahim Dağaşan’ın özellikle bir golcünün transferi konusunda ısrarcı olacağı da öğrenildi.

Olası bir galibiyetin play-off ümitlerini yeşertebileceği ve transferlerin ona göre şekilleneceği de gelen bilgiler arasında.

Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar’ın Adana01 FK karşısında alınacak olası bir galibiyet durumunda yeni bütçe oluşturma çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.