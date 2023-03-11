TFF 2. Temsilcimiz İnegölspor, sahasında ağırladığı Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 yeniyor.
Hakemler: Selim Özen, Mustafa Yüksel, Umut İncili
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Gökhan Siverek(Dk 54 Bekir Sevgi), Furkan Özyapı, Metincan Cici, Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Uğur Utlu, Hamza Özdemir(Dk 51 Yusuf Ziya Gümüş), Ersel Aslıyüksek(DK 55 Niyazi Batuhan Salman), Ömer Faruk Ermeç
Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: Fatih Gülmez, Kamil İçer, Mert Caymaz, Tolga Şahin, Furkan Yaman, Mustafa Acun, Furkan Işıkdemir, Berat Ali Genç, Ferhat Görgülü, Hakan Turan, Osman Bayrak
Sarı kartlar: Hamza Özdemir( İnegölspor)
Kırmızı kart:
Goller: Furkan Özyapı(İnegölspor) Mert Caymaz(Arnavutköy)
MAÇTAN DAKİKALAR
22'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Furkan'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
Maçın 45+3'ncü dakikasında gelişen Arnavutköy atağında Mert'in vuruşu ağlarla buluştu.1-1
58'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ömer'in pasında topla buluşan Niyazi'nin vuruşu ağlarla buluştu.2-1