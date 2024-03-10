TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Motolux 68 Aksaray Belediye Spor’a 3-0 yenildi.

İnegölspor, hafta içi sahasında karşılaştığı Düzcespor mağlubiyetinin ardından bugün deplasmanda oynadığı Motolux 68 Aksaray Belediye Spor’a yenildi. İlk yarı da 15’nci dakikada Doğan Ateş ile öne geçen Aksaray Belediyespor, ilk yarıyı önde kapadı. İkinci yarıda da atak oynayan Aksaray, 65’nci dakika da Ali Kucık ve 78’nci dakikada Yasin Abdioğlu’nun bulduğu gollerle sahasında İnegölspor’u 3-0 yendi.

Muhabir: İBRAHİM USLU