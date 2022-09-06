TFF 2. LİG Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü.

İlk hafta evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor'u mağlup eden İnegölspor ikinci haftayı BAY geçti. Lig'in 3. haftasında 24 Erzincanspor deplasmanına gidecek olan bordo beyazlı ekibimiz çalışmalarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü.

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, "Erzincan deplasmanından sonra çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Pazar-çarşamba maçlarımız olacak sonra bir hafta ara vereceğiz yine aynı tempo devam edeceğiz. Dolayısıyla antrenman yapmaya çok zamanımız olmayacak. Bu nedenle yapamayacağız antrenmanlarımızı bu süreçte yaptık. Yine rakiplerimizi takip ettik. Bayburt maçının analizini yaptık. Erzincan maçı ikinci başlangıç olacak. Hazırlıklarımız sürüyor. Yılmaz ve Ersel'de küçük sakatlıklar var onlar da inşallah kısa sürede aramıza katılacak” dedi.