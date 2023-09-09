İnegölspor’da Niyazi Batuhan Salman ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon İnegölspor’a transfer olan ve bordo beyazlı formayı 2. Kez giyen Niyazi Batuhan Salman ile yollar ayrıldı.

İnegölspor’da geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile zaman zaman eleştirilerin hedefindeki isim olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

Niyazi Batuhan Salman geçtiğimiz sezon İnegölspor formasıyla toplam 33 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 8 gol atma başarısı göstermişti.

İbrahiM Uslu