İnegölspor Pazar günü sahasında ağırlayacağı Fethiye maçı hazırlıklarına devam ediyor.



Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Murat Yoldaş idaresinde çalışmalarına devam eden bordo beyazlılar, ligin 2. Maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

İnegölspor’un bu sezon ilk kez seyircisinin karşısına çıkacağı Fethiyespor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

Antrenman sonrası konuşan İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, “Fethiyespor maçı hazırlıklarımız planladığımız gibi gayet iyi gidiyor. Takım olarak moral motivasyonumuz yüksek. Evimizde oynayacağımız ilk maçta taraftarlarımıza galibiyet armağan edeceğiz. İnegölspor sevdalısı olan bütün taraftarlarımızın desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Takımımızda sakatlığı olan ve durumu belirsiz olan Okan Deniz dışında eksiğimiz yok.” Açıklamasında bulundu.