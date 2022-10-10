İnegölspor’da ibre Taşkın Güngör’e yöneldi. Güngör’ün bu akşam yönetim ile bir toplantı yapacağı öğrenildi.

2011 -2012 sezonunda İnegölspor'u şampiyon yapan Taşkın Güngör'ün İnegöl'e davet edildiği ve ilk görüşmede büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı, yarın takımın başında antremana Taşkın Güngör'ün çıkacabileceği ifade ediliyor.

Taşkın Güngör uzun yıllar Hikmet Karaman'ın yardımcılığını yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Bayrampaşa'da başlamış ardından İnegölspor'u 3. lig'de şampiyon yapıp 2. lige çıkarmıştı.

Taşkın Güngör daha sonra sırasıyla Erzurum B.B. , Gaziosmanpaşa, Nazilli, Tokatspor, Silivri, Bandırma, Etimesgut, Kahramanmaraş ve son olarak geçen sezon Sarıyer'de görev yapmıştı.