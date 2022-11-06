Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ve Teknik Direktörümüz Taşkın Güngör, deplasmanda 1-0 mağlup olduğumuz Batman Petrolspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknik Direktörümüz Taşkın Güngör mevcut kadronun penaltı verilen dakikaya kadar elinden geleni yaptığını belirterek, “Hakemin penaltı kararı ağır bir karar ama birçok alanda yetersiz olduğumuz da bir gerçek. Eldeki sporcu kadrosunun da sakatlanması bizi çaresiz bırakıyor. Üzülüyoruz ama bu süreci atlatacağız. Elbette bu sürecin dönüşü olacaktır. Her hafta sporcularımızdan fire veriyoruz. İnşallah sakatlanan futbolcularımız da en kısa sürede iyileşir” dedi.

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu isea, “Maç kısır döngüde gitti geldi. İki takımın da pozisyonları yoktu. Penaltı kararı için ise şunu söylemek istiyorum ki maçta operasyon olduğu kanaatindeyim. Bizlere gelen bilgi de o yönde. Pozisyonda penaltı yoktu, rakip takımın futbolcusu kendisi takılıp düştü. Hakem ile görüşmek istedim ama kendisi görüşmedi. Sezon başından beri bizim çok sayıda penaltımız verilmedi. Baktığımız zaman maçın hakkı beraberlikti. Sabır etmemiz gerekiyor. Devreye kadar yapacak çok bir şeyimiz de yok. Devrede, İnegölspor’u layık olduğu yere çıkarmak için yönetim olarak ne yapmamız gerekiyorsa da yapacağız. Köklü bir değişik olacak. İnegölspor formasını bazı arkadaşlar kaldıramadı. Bu forma ağırdır, formayı kaldıramayanlar bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı.