Bordo beyazlı temsilcimiz İnegölspor, Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıklarını yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü. Çalışma sonrasında açıklama yapan Teknik Direktör Şaban Yıldırım; "Oyunumuzu bir adım öteye taşımak için analizlerimiz sürecek" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor, Lig'in ilk maçında Bayburt Özel İdare Spor'u sahasında konuk edecek. Pazar günü saat 17.00'da oynanacak karşılaşma öncesi bordo beyazlı ekibimiz çalışmalarını yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü.

ANALİZLERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım; "Uzun bir çalışma döneminden sonra ligimiz başlayacak. Ligin tabi ki de bambaşka bir havası var. Biz de heyecanlıyız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Umarım bu çalışmalarımız sahaya yansır. Oyunumuzu her an bir adım öteye taşımak için analizlerimiz ve çalışmalarımız sürecek. İnşallah iyi bir sezon geçiririz herkese hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.