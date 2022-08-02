Geçtiğimiz ay Türkiye şampiyonu olan İnegölspor U15 takımının, hocalarında yaprak dökümü yaşanıyor. Takımı başarıya ulaştıran altyapı hocalarının bir bir kulüpten ayrılması kafalarda soru işareti oluşturdu.

İnegölspor altyapı takımının Türkiye’ye duyurulmasında önemli rol oynayan hocalar bir bir kulüpten ayrılıyor. Ayrılanların bazıları İnegöl’deki amatör takımların başına geçerken bazıları ise, normal hayatlarına devam ediyor. Tecrübeleri hocaların İnegölspor dan ayrılmaları kafalarda soru işareti oluştururken, futbolcu fabrikası diye bilinen temsilcimizin önümüzdeki yıllarda başarı elde edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Son yıllarda altyapıda görev alan Ayhan Güneş, Tansu Yılmaz, Vahap Şenol, İzzet Kaya, Yunus Memiş, Celalettin Barut ve Tacettin Elmas, takımdan ayrılmıştı. Önümüzdeki günlerde farklı ayrılıkların olup olmayacağı merak konusu oldu. Yönetimin önemli eksiklikleri nasıl gidereceği merakla bekleniyor.