İnegölspor’umuz, Etimesgut Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Batuhan Günaldı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, şunları söyledi:

“Yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürürken diğer taraftan da eksik gördüğümüz alanlar transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Trabzonspor altyapından yetişip profesyonel olan ve geçtiğimiz sezon Etimesgut Belediyespor’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Günaldı ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşma hem kulübümüze hem de Batuhan kardeşimize hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Daha önce prensipte anlaştığımız ve Afyon kampına dahil olan oyuncularımızda var. Onlarla da önümüzdeki günler içinde resmi sözleşmeyi imzalayıp kamuoyuna duyurusunu yapacağız.”

Batuhan Günaldı ise, İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Bu liglerin köklü ve büyük kulüplerinden birine geldiğimin farkındayım. Hem takımıma katkı sağlamak hem de burayı basamak olarak kullanmak istiyorum. İnşallah güzel bir sezon geçiririz.”ifadelerini kullandı.

Kaynak: bülten