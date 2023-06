İnegölsporda geçmiş dönem başkanları vefa ve yeniden diriliş buluşması kapsamında İnegölspor yönetimini ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişlerinin paylaşıldığı buluşmada şehrin yeniden kenetlenmesi, sportif ve mali başarı için yapılması gerekenler ile kalıcı gelirler oluşturulması gibi konular gündeme geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kulübümüze hediye edilen yeni tesislerde gerçekleşen toplantıya eski başkanlardan Onursal Başkanımız Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kurucu başkanımız Hasan Bilge ile eski başkanlarımız Fikri Bayraktar, Metin Anıl, Varol Sarılar, Rauf Koşarer, Cemal Arık, Mehmet Canalp, Münür Kanar, İlhan Korkmaz, Eşref Güç, Cebrail Kemer, Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Vefa ve yeniden diriliş buluşmasında Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz, eski başkanlarımıza tesisleri gezdirerek yapılan çalışmalar, tefrişat ve tamamlanması gereken konularla ilgili bilgi verdiler.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen toplantının sonunda başkanımız Kani Ademoğlu tüm başkanlara isimleri yazılı çerçevelenmiş İnegölspor forması hediye etti.

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE AYNI İNANÇLA

Eski başkanlarımızı yeni tesisimizde ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Ademoğlu; “Öncelikle kulübümüze şimdiye kadar hizmet etmiş tüm başkan ve yöneticilerimize, kulüp çalışanlarımıza, hizmette bulunmuş sporcularımıza ve elbette taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Burası İnegölspor ve İnegöl’ün ön önemli markası. Bugünlere kolay gelinmediğini biliyoruz. Görev yapmış her başkan ve yönetim kurulu çok önemli değerler üretmişler. Tecrübelerinden istifade etmek, yol haritamızı belirlerken deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Bizim kapımız her daim onlara açık onların da gönüllerinin bize açık olduğunu biliyorduk. Davetimizi kırmayıp geldikleri için şükranlarımı arz ediyorum. Gelemeyen değerli başkanlarımız da özürlerini beyan etmişlerdi. Her biri bizim için gerçekten çok değerli. Bu akşam burada güzel bir ortam vardı. Bize güzel ipuçları verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de yönetici arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti en üst düzeyde sunuyoruz. Tabi bu akşam gösterilen teveccüh bizim sorumluluğumuzu da arttırdı.”dedi.

Ademoğlu, ayrıca iki hafta sonra başlayacak maçlar için de iddialı konuştu. Ademoğlu; “İyi bir transfer dönemi geçirdik. Bütçe gerçeklerimizi aşmadan hedef isim olarak belirdiğimiz sporcular ile anlaştık ve iyi bir hazırlık dönemi de atlattık açıkçası. Takımdaşlık üst seviyede. Herkes birbirine yardım ediyor. Sezona kendi sahamızda Bayburtspor maçı ile başlayacağız. Coşkulu bir sezon başlangıcı yapmak istiyoruz. Bu vesile ile eski başkanlarımızı da maça davettik. Elbette taraftarımızla, camiamızla bütünleşerek güzel bir başlangıç ve sonu mutlu biten bir sezon olmasını temenni ediyorum.”ifadelerini kullandı.

Eski başkanlar adına dilek ve temennilerini paylaşan Varol Sarılar da; “Öncelikle bu kadar güzel bir tesisi İnegölspor’umuza kazandıran Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a kulüp ve şehir adına teşekkür ediyorum. Kani başkanı da bizi bir araya getirdiği için kutluyorum. Güzel bir ortam oluştu. Hem eskiyi yad ettik hem de mali ve sportif başarı anlamda neler yapılabileceğini konuştuk. İnegölspor gerçekten büyük bir camia ve marka. Biz de esi başkanlar olarak yeniden kenetlenme hareketine destek veriyoruz ve çok önemsiyoruz. Birlikte hareket etme taahhüdümüzü sayın başkana ve yönetime ilettik. Her zaman yanlarında olacağımızı ifade ettik.”şeklinde konuştu.