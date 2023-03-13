İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Bahaddin Güneş, Arnavutköy Belediyespor maçını değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, ligin 25. haftasında evinde ağırladığı Arnavutköy Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

İHTİYACIMIZ OLAN BİR 3 PUANDI

Maç sonrasında açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu; “Öncelikle takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Uzun zamandır iç sahada maç kazanamıyorduk. İhtiyacımız olan bir 3 puandı. Çarşamba günü önemli bir Menemen maçımız var. O maça da 3 puan için çıkacağız.. Kadro derinliğimize güveniyoruz. İlk yarıda kadroyla alakalı endişelerimiz vardı. Önümüzdeki hafta Volkan’ın cezası bitti geri geliyor. Kalecimiz Gökhan sakatlandı ama Bekir var. Hızlıca bu alt sıralardan çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

4 HAFTADIR KAYBETMEYEN VE KAZANMA ALIŞKANLIĞINA SAHİP İNEGÖLSPOR

Teknik Direktör Bahaddin Güneş ise şöyle konuştu;

“Ligin en zor maçlarından birini oynayıp galip ayrıldığımız için çok mutluyum. Gerçekten bu ligde kolay maç yok ve her maçın kendi içinde ayrı bir hikayesi var. Bugün iç sahada oynadığımız için daha hücumsal bir kadro ile sahaya çıktık. Oyuna iyi başladık ve golü de bulduk. Golden sonra özelikle 3.bölgede birçok net pozisyonu tercih hataları yaparak harcadık. İlk yarının sonunda bir türlü uzaklaştıramadığımız topun ardından rakibin kalemize uzaktan vurduğu bir şut sonrasında golü yedik ve devreye berabere girdik. İkinci yarı birçok talihsizlik yaşadık ve erken hamle yapmak zorunda kaldık ancak hamlelerimizin ardından gelen 2.golden sonra üstünlüğü elimize aldık ve maçı bu şekilde bitirmeyi başardık. Böyle zorlu bir hikayesi olan maçı kazanmak çok önemliydi. 4 haftadır kaybetmeyen ve kazanma alışkanlığına sahip olan bir İnegölspor’u izlettiğimiz için çok mutluyum. Bu olumsuz ve ağır hava şartlarına rağmen böylesine özverili bir mücadele sergileyen oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu süreçte daime bizle beraber olan yönetim kuruluma teşekkür ederim. Son olarak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza her zaman olduğu gibi gönülden teşekkür ediyorum ve bu galibiyeti bu büyük taraftara armağan ediyorum. Biz maç maç düşünmeye devam edip en kısa sürede puan tablosunda yukarılara çıkacağız, kimsenin şüphesi olmasın.”